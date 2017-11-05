العثور على وحش بحري في الهند (صورة)

تواصل – وكالات:

عثر باحثون على هيكل عظمي شبه مكتمل لما يطلق عليه في التراث الهندي “تنين البحر”، يعود إلى سلالة الإكثيوصورات المنقرضة.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية (شنخوا)، تقريراً عن عثور غواصين متخصصين في الاستخراج الحفريات البحرية على حفرية إحدى الزواحف البحرية العملاقة تعود إلى العصر الجيوراسي، بالقرب من ولاية غوجارات غربي الهند.

وجد الغواصون حفرية متحجرة ونادرة لهيكل عظمي شبه مكتمل يزيد طولها عن 5 أمتار، يشبه كثيراً سلالة الإكثيوصورات المنقرضة، وهي زواحف برمائية تشبه الكائنات البحرية الموجودة حالياً.