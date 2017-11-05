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أول فيديو لعملية تفكيك هاتف “آيفون X»

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” عملية تفكيك هاتف “آيفون X”، حيث يعرض نظرة مبكرة للمكونات الدَّاخِلِيَّة المصممة حَدِيثَاً في الهاتف.

وبِحَسَبِ الفيديو، فإن من أبرز المكونات الدَّاخِلِيَّة هو وجود بطارية بشكل حرف L، لكن اتضح أنها في الواقع بطاريتان منفصلتان، وقد تم وضعهما بهذا الشكل للاستغلال الأفضل للمساحة المُتاحة.

وتعد السعة الإِجْمَالية لهاتين البطاريتين هي أكبر قليلاً من سعة هاتف iPhone 8 Plus، بحيث تصل سعة بطارية “آيفون X” إلى 10.35 Wh مقارنة بـ 10.28 Wh لهاتف “آيفون 8 بلس”، على الرغم من أن الهيكل العام هو أصغر قليلاً.

وتعتبر الاختلافات البارزة الأخرى بالمقارنة مع هواتف “آيفون” السابقة، تَشْمَل شريحة جديدة للكاميرا المزدوجة، وتعتقد شركة iFixit أنها تعمل بمثابة وسادة هوائيّة مُصغرة لتخفيف الصدمات وحماية أجهزة الاستشعار.

عملية تفكيك هاتف iPhone X

عملية تفكيك هاتف iPhone X

 

 

 

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