خلال أسبوعين.. 1074 جولة لـ«عمل مكة» للتحقق من تأنيث المحال النسائية

تواصل – واس:

أكمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أسبوعه الثاني؛ للتحقق من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بالمنطقة وتوطينها ضمن المرحلة الثالثة، من خلال تنفيذ 1074 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة، بمشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 516 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وضبط 522 منشأة مخالفة لقرار التأنيث والتوطين ونظام العمل.

وتأتي هذه الحملات المكثفة بمشاركة 78 مفتشاً ومفتشة، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بـ 1205 زيارات تفتيشية و 608 مخالفات.