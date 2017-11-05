«المملكة القابضة» تؤكد أنها مستمرة في نشاطها التجاري المعتاد

تواصل – الرياض:

قالت شركة المملكة القابضة السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها على اطلاع بالأخبار التي يتم تداولها بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، وأنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة السعودية، “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها”، وفقاً لـ “رويترز”.

وأضاف البيان، أن “المملكة القابضة” تؤكد “التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها”.