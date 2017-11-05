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6 أطعمة يجب على «الحامل» تجنبها

6 أطعمة يجب على «الحامل» تجنبها
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر تغذية الحامل من الأمور المُهِمَّة خلال فترة الحمل؛ لأنها تضمن المحافظة على صحة وسلامة الأم وجنينها، حيث تمنع الإِصَابَة بالعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بفترة الحمل.

وتجهل الكثير من النساء الحوامل الأطعمة التي يجب تجنبها، وعدم تناولها أثناء فترة الحمل؛ حِرْصَاً على صحة الجنين، وعلى رأسها اللحوم غير المطبوخة (الباردة).

وفي هذا الصدد، نَصَحَت الدكتورة وجدان الشمري، أخصائية التغذية عبر حسابها على “تويتر” النساء الحوامل بِتَجَنُّبِ اللحوم غير المطبوخة (الباردة)؛ نظراً لأنها قد تحتوي على الطفيليات الضارة على الجنين.

وحثت “الشمري” بالابتعاد عن 6 أطعمة، وهي:

1 – المرتديلا.

2 – النقانق.

3 – الديك الرومي.

4 – السالمون النيء.

5 – التونة.

6 – الكبة النية.

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بورصة تواصل

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