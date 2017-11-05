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السيرة الذاتية لوزير الحرس الوطني الجديد

السيرة الذاتية لوزير الحرس الوطني الجديد
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تواصل – واس:

حصل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن على درجة البكالوريوس (إدارة أعمال) مع مرتبة الشرف من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996م.

عُيّن سموه على وظيفة سكرتير بالمرتبة العاشرة بمكتب وكيل الحرس الوطني للشؤون العسكرية ـ مديراً للمكتب السري ـ بتاريخ 17 / 2 / 1418هـ.

كُلّف سموه مشرفاً عاماً على مكتب سمو وكيل الحرس الوطني للشؤون العسكرية بتاريخ 15 / 10 / 1418هـ.

حاصل على دورة تنمية مهارات التنظيم من معهد الإدارة العامة عام 1419هـ، وكذلك على دورة تنمية المهارات الإشرافية من معهد الإدارة العامة عام 1420هـ.

كُلّف سموه بالإشراف العام على الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة بتاريخ 6 / 1 / 1419هـ.

ثم كُلّف وكيلاً للحرس الوطني لشؤون الأفواج لمدة خمس سنوات بتاريخ 4 / 7 / 1432هـ.

وفي تاريخ 4 / 5 / 1428هـ صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين سموه وكيلاً للحرس الوطني لشؤون الأفواج بالمرتبة الخامسة عشرة.

ترأس سموه عدداً من اللجان الخاصة بالأفواج.

وفي 15 / 2 / 1439هـ صدر أمر ملكي بتعيين سموه وزيراً للحرس الوطني.

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