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«النقد»: السماح لشركة «ملاذ» بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي

«النقد»: السماح لشركة «ملاذ» بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي
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تواصل – فريق التحرير:

إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 27 / 11 / 1438هـ الموافق 19 / 08 / 2017م المتضمن منع شركة ملاذ للتأمين التعاوني من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات؛ وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين إلزامي على المركبات اعتباراً من تاريخ 28 / 11 / 1438 هـ الموافق 20 /  08 / 2017م.

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة ملاذ للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي؛ وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم الاثنين 17 / 02 / 1439هـ الموافق 06 / 11 / 2017م.

وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعدم الإخلال بالتسعير، وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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