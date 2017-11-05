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تحذير.. «المشروبات الغازية» تسبب مشاكلَ صحية مميتة

تحذير.. «المشروبات الغازية» تسبب مشاكلَ صحية مميتة
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تواصل – وكالات:

أكد خبراء من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا أن المواظبة على استهلاك المشروبات الغازية تتسبب بمشاكل صحية مميتة.

وأَوْضَحَ خبراء الصحة أن العديد من الدراسات الطبية تناولت مخاطر المشروبات الغازية على الصحة لما تحويه من مواد كيميائية تضر بالمعدة وأصبغة وملونات تؤثر على عمل العديد من أعضاء الجسم الحيوية، لكن أحدث الدراسات التي قَامَ بها علماء من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا أكدت أن المواظبة على استهلاك تلك المشروبات يتسبب بإِصَابَة الإِنْسَان بأمراض تَنْتَهِي بالموت، طِبْقَاً لوكالة “نوفوستي”.

وأَوْضَحَ العلماء أن: “العبوة الواحدة بسعة 0.33 لتر من المشروبات الغازية تحوي، في المتوسط، 39 جراماً من السكر، أَي أكثر بـ 14 غم من حاجة الجسم اليومية من هذه المادة.

وأَظْهَرَت آخر الدراسات في هذا الشأن أن استهلاك حتى ولو عبوة واحدة في اليوم من هذه المشروبات على مدى 10 أسابيع يُسَاهِم بظهور مشاكل خطيرة تتعلق بارْتِفَاع معدلات السكر في الدم؛ مَا يُؤدِّي مستقبلا للإِصَابَة بداء السُّكَّرِيّ من النمط الثَّانِي، فَضْلاً عن أن استهلاك تلك المشروبات يؤدي للإِصَابَة بمتلازمة الأيض التي تترافق بزيادة معدلات السمنة وأمراض القلب وارْتِفَاع ضغط الدم”.

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