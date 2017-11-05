البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

مصادر: فتح ملف «سيول جدة».. مئات المتهمين إلى «العدالة»

مصادر: فتح ملف «سيول جدة».. مئات المتهمين إلى «العدالة»

البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا

البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا
0

تواصل – وكالات:

طلبت مملكة البحرين من جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان المغادرة فوراً، مع توخي الحيطة والحذر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية قالت فيه،:”نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.

واضافت الوزارة في بيانها،”تجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

رئيس لبنان: ننتظر عودة الحريري لبيروت للاطلاع على ظروف الاستقالة

رئيس لبنان: ننتظر عودة الحريري لبيروت للاطلاع على ظروف الاستقالة

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

«بلومبيرج»: البحرين تطلب مساعدات مالية من المملكة والإمارات والكويت

«بلومبيرج»: البحرين تطلب مساعدات مالية من المملكة والإمارات والكويت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>