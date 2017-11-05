البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا

تواصل – وكالات:

طلبت مملكة البحرين من جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان المغادرة فوراً، مع توخي الحيطة والحذر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية قالت فيه،:”نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.

واضافت الوزارة في بيانها،”تجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”.