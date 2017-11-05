العدل: الفصل في 22 ألف نزاع وقفي خلال السنوات الثلاث الماضية

تواصل – الرياض

كشفت وزارة العدل في إحصائية لها عن أن العام الهجري المنصرم، سجل انخفاضاً في عدد الدعاوى الوقفية بنسبة 6% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد الأوقاف 7196 وقفاً، مقابل 7634 وقفاً في عام 1437.

وأكدت الوزارة أن المحاكم فصلت في نحو 22482 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية وقع عليها نزاعات وخلافات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شكلت العقارات التجارية الموقوفة نحو 33% من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” فقد سجل عام 1436 العدد الأكبر من إجمالي النزاعات الوقفية بـ 7652 وقفاً، وبنسبة 34% من إجمالي العقارات المسجلة بدون صكوك خلال السنوات الثلاث الماضية. واستحوذت محاكم الرياض على نحو 25% من دعاوى الأوقاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

إلى ذلك، كشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ خلال الأسبوع المنصرم في الفترة من 9 إلى 13 صفر، بلغت 22469 حكماً وقراراً خلال خمسة أيام عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ وكتابات العدل في المملكة بلغت خلال الأسبوع الماضي 152265 عملية، إذ استحوذت محاكم الدرجة الأولى على 48%، من العمليات، فيما بلغت نسبة عمليات التوثيق 36%، والتنفيذ 16%.

وأكدت الوزارة أن العمليات في محاكم الدرجة الأولى بلغت 72883 عملية “48%”، منها 21443 إحالة، وبلغ إجمالي الجلسات 36440 جلسة، أما الأحكام والقرارات فبلغت 15 ألف حكم وقرار.

وفيما يخص التوثيق، فقد انتهى الأسبوع بـ 55198 عملية “36%”، منها 19611 عملية على العقار، فيما أصدرت كتابات العدل 35587 وكالة خلال خمسة أيام عمل.

وشهدت محاكم التنفيذ في المملكة 24184 عملية “16%”، منها 12525 إحالة أو طلبا تم تقديمه، فيما بلغت القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ في كافة أنحاء المملكة الأسبوع الماضي 7469 حكماً وقراراً، أما المحاضر في محاكم التنفيذ فبلغت 4190 محضراً.

يشار إلى أن وزارة العدل أوضحت أن خدمة “الموثق” ستوفر 1509 مقرات في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص.