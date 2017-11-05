تهيئة 22 مُصلى وجامعاً لأداء صلاة الاستقاء في حائل

تواصل- سعود الرفاع:

حددت إدارة المساجد بمدينة حائل التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل، بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله- في إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل، المصليات والجوامع لإقامة صلاة الاستسقاء.

وروعي في تحديدها الأحوال الجوية والكثافة السكانية لكل حي في مدينة حائل وما قد يحدث من ازدحام في بعض الطرق؛ حيث تقام صلاة الاستسقاء، بمشيئة الله، في مدينة حائل في تمام الساعة 6:47 صباحاً.

وحددت إدارة المساجد، 22 مُصلى وجامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء بمدينة حائل وهي:

المصلى الشمالي (بحي الزهرة) .

المصلى الجنوبي (بحي النقرة) .

مصلى حي الجبل (بحي الجبل) .

مصلى قفار الشرقي ( بحي قفار) .

جامع خادم الحرمين الشريفين (بحي المحطة) .

جامع برزان (بحي برزان) .

جامع الراجحي (بحي النقرة) .

جامع الشويعر (بحي المطار) .

جامع السمير (بحي الجامعيين) .

جامع البيوض (بحي الوسيطاء) .

جامع الراشد (بحي صلاح الدين الشرقي) .

جامع السيف (بحي صبابة) .

جامع الزيد (بحي السمراء) .

جامع الدكتور ناصر الرشيد (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع الدرسوني (بحي المصيف) .

جامع الشهداء (بحي الشفاء) .

جامع نايف الرجاء (بحي الرصف) .

جامع العلي (بحي أجاء) .

جامع اللحيدان الغربي (بمخطط قفار الغربي) .

جامع المرشدي (بحي السلام) .

جامع بنية آل رشيد (بحي المملكة).

جامع اللحيدان (بحي المملكة).