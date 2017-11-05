بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

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دعت وزارة الخدمة المدنية (268) مواطنةً من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 19-01-1439هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 17- 02- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 27- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهن، مصطحبين معهن الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وأشارت الوزارة الى ان المعلنة اسماؤهن تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لنوع المؤهل (الغير تربوي ) ثم (التربوي) وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف موضحة أن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (32) وظيفة، موضحة أن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف إما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيده غير مرغوبه للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على أحد رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم بإذن الله.

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