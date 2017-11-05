«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

تواصل – خاص – هبة حجاب:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمجموعة من العاملين تقوم بدهس التمور بأرجلهم في محافظة العلا، الأمر الذي أثار استياء رواد.

وقال صالح بن حسين -مستشار إعلامي ومسؤول ثقافي سابق ومن أهالي العلا- في تصريحات خاصة لـ “تواصل”: إن الحدث وإن كان بحُسن نية ونقاء سريرة، لكنه خطأ فادح لم يراعِ الزمن، وتغيّر العصر ومتطلباته وتطور أفكار الناس، وعدم تخيلهم بأن هذا كان في الماضي يحدث عند معظم مزارعي النخيل في أرجاء الوطن العربي كافة.

وأضاف “ابن حسين” قائلاً: “بكل صدق إن الحدث وقع بحسن نية وصفاء سريرة في مناسبة قامت بها مجموعة واتساب أرادت خاصة أن تحاكي في مزرعة ما كان عليه الأجدادُ قبل 50 عاماً، وكيف كانوا يكنزون نوعاً معيناً من التمور”.

واستطرد ” أصلاً انقطع هذا الأمر منذ 50 عاماً، ولم يتبقَّ منه إلاّ بضعة نخلات مهملة لا يتم جني تمورها نهائياً، فانقطعت تلك العادة التي كانت منتشرة عند كل مزارعي النخيل في الوطن العربي”.

مشهد تمثيلي أضرّ بسمعة التمور

وتابع: “للأسف الإخوة وقعوا في لحظة غفلة في هذا الخطأ الفادح، في تمثيل المشهد ولم يحتاطوا على الأقل بتغطية التمر ببلاستيك، ولبس أكياس بلاستيك في أقدامهم، وشرح الفارق للناس، حتى وإن اضطروا لتجسيد المشهد”.

وأكمل، “لكن الخطأ حدث وأضر بسمعة التمور وأهل العلا، وأقسم بالله إن تمور العلا يتم التعامل معها من خلال مصنع التمور، وهذه الكمية بضعة كيلوجرامات فقط، تم التخلص منها بعد المشهد التمثيلي”.

توضيح واعتذار

وطالب “ابن حسين” المجموعة بعد نشر الفيديو وهياج الناس، بالتوضيح والاعتذار وعدم تكرار هذا المشهد المقزز، الذي لا نقره أياً ما كانت المبررات، “والتوضيح وجب لتبيان الحقيقة التي أعماها عن الناس مشهد عبثي مثل هذا، وإن كان بحسن نية ودون قصد بإهانة النعمة، كما وصل إلى الناس الذين نعذرهم في انطباعهم الحاد الذي عبروا عنه بغضب مبرر ولاشك”.

التوضيح والاعتذار

وأشار إلى أنه “سيتواجد الليلة حامد الشويكان، أحد الذين جسدوا المشهد، في برنامج الثامنة لمزيد من التوضيح والاعتذار، هذا إن حدث مرة أخرى ولن يحدث طبعاً بمشيئة الله، فـ لله نعتذر ثم للناس وهذا كل ما في الأمر”.

جدير بالذكر أن محافظ العلا سعد السحيمي قد علّق على المقطع في تغريدة أكد من خلالها أن “مثل هذه التصرفات غير قائمة حالياً في أي مكان بالعلا، ولن يُسمح بها أبداً، وسيُتخذ الإجراء الحازم حياله، مبيناً أن تمور العلا من أجود وأنقى تمور السعودية”.