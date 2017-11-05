«المرور»: كاميرات رصد الجوال في «المراحل النهائية للتشغيل»

تواصل – الرياض:

أكد المدير العام للمرور في المملكة العميد محمد البسامي، أن «استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية في المملكة حالياً، وربما يكون بعد عامل السرعة».

وكشف “البسامي” عن أن إدارة المرور بصدد تركيب كاميرات، لرصد مخالفة قائدي المركبات أثناء استخدامهم الهاتف المحمول، أو عدم ربطهم أحزمة الأمان، مبينة أنه في «المراحل النهائية للتشغيل» .

وقال البسامي: إن بث قائد المركبة فيديو له أثناء القيادة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد «إثباتاً على استخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة، وللمرور الحق في إعطائه المخالفة، لما في ذلك من تأثير في السلامة العامة»، وفقاً لـ “الحياة”.

وفي خصوص استعداد الإدارة العامة للمرور، خلال الأيام المقبلة، لعرض لقطات لمخالفي الأنظمة المرورية أثناء ارتكاب المخالفات التي ترصدها كاميراتها الموزعة في مختلف مناطق المملكة، عبر شاشة التلفزيون السعودي، ممثلاً بالقناة الأولى، بين أن «المرور في الوقت الحالي يضع الآلية، التي يتم العمل عليها للمهنية المجردة في شكل جاد، ومن لم يحترم قائدي المركبات المجاورة وأدبيات الطريق، نقول له أنت أثرت في السلامة العامة».

وفي شأن البحوث المتعلقة بالحوادث المرورية، التي تقدمها بعض المراكز المعتمدة، أكد البسامي أن «التعليق على نتائجها يستلزم الاطلاع على البحث والمرتكزات القائمة عليه، والمصادر التي استقى منها الباحث، وربما تتواصل إدارة المرور مع الباحث لمعرفة المعلومات والمصادر التي بنى عليها نتيجة بحثه، فقد تكون معطياته على الشوارع التي تتضمن كاميرات، لكنها لا تعتبر مؤشراً عاماً، فبعض الطرق قد لا توجد فيها كاميرات على سبيل المثال».