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العمل: 42% من القطاع الخاص غير ملتزم بـ«التوطين والتأنيث»

العمل: 42% من القطاع الخاص غير ملتزم بـ«التوطين والتأنيث»
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تواصل – واس:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرق التفتيش الميدانية التابعة لها 4910 زيارات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية كشفت عن التزام 2810 منشآت بنسبة 57.2%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2100 منشأة بنسبة 42.8%، مشيرًا إلى أن هذه الجولات جاءت خلال الأسبوع الأول من انطلاق المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وبيّن أبا الخيل أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1441 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، وأخرى تتعلق بسوق العمل، مبينا أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد للمخالفات بـ 608 مخالفات؛ إذ كان لها النصيب الأكبر من عدد الزيارات بـ 1205 زيارات.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

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