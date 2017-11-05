«الشؤون الإسلامية» بالرياض تعلن جاهزية مساجدها لصلاة الاستسقاء غداً

تواصل – واس

أنهى فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض, جميعَ استعداداته لتهيئة المصليات المكشوفة والجوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الاثنين، في أحياء مدينة الرياض وضواحيها، شملت الاستعدادات صيانة المصليات وتنظيفها وتسوية أرضيتها وفرشها بقطع السجاد المستطيل وتأمين ما يلزمها من شبكة كهربائية وصوتية.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله بن عبدالعزيز الناصر، أن موعد صلاة الاستسقاء سيكون ــ بمشيئة الله تعالى ــ عند الساعة 6:20 صباحًا، كما ستقام الصلاة في 22 مصلى من المصليات المكشوفة، إضافة إلى 248 جامعًا من الجوامع الكبيرة بمدينة الرياض وضواحيها، التي وافق على إقامة الصلاة فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الريـاض .

وأبان أن صلاة الاستسقاء ستقام وسط المدينة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، بمنطقة قصر الحكم، أما بقية المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وضواحيها فستكون مهيأة لإقامة الصلاة لمن يرغب، مشيراً إلى أنه تم تجهيز العدد الكافي من الجوامع الكبيرة في الأحياء الخالية من المصليات المكشوفة؛ لاستيعاب المصلين لهذه المناسبة المباركة.

وأفاد الناصر أن الفرع قام باتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بمستلزماتها؛ سائلاً الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها.