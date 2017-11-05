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طلاب الرياض يستعدون لأداء صلاة الاستسقاء في جميع المدارس

طلاب الرياض يستعدون لأداء صلاة الاستسقاء في جميع المدارس
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تواصل – هياء الدكان

وجّه المدير العام المكلف للتعليم بمنطقة الرياض، عبدالله بن سعد الغنام جميع المدارس بأداء صلاة الاستسقاء، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- والذي وجه بإقامة صلاة الصلاة في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ (الاثنين الموافق 17 من شهر صفر 1439هـ).

وأمر مدير تعليم الرياض بحضور جميع الطلاب والمعلمين وتكليف أحد المعلمين بإمامة الطلاب وتجهيز المصلى لذلك. وشدد، على أهمية أن يدرك الطلاب اللجوءَ إلى الله في كل الأحوال، وغرس هذا المفهوم في نفوسهم؛ ليصبح سلوكًا دائمًا في حال الرخاء والشدة.

وأوضح الغنام أن ذلك يأتي تأسيًا واتباعًا لسُنة المصطفى- عليه أفضل الصلاة والسلام- عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم، داعياً الله أن يغيث البلادَ والعبادَ وأن ينشر رحمته في أرجاء بلادنا العزيزة.

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