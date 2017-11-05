خبير اقتصادي يوضح تأثير محاسبة الفاسدين على المواطن

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تواصل- فريق التحرير:

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بـ”قرار خادم الحرمين -حفظه الله- بمحاسبة المفسدين”.

وأضاف “المغلوق”، أن مكافحة الفساد خطوة إيجابية نحو ما تأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية ويساعد هذا القرار في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على هدر الأموال، كما يساعد في الحراك الاقتصادي من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ما تتطلبه رؤية ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير.

وتابع، أن الإرادة السياسية القوية والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان، وهما من أعظم ما يُثبِّت دعائم كيان أَي دولة أن استقلال من ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة وأثروا على اقتصاد البلد.

وأوضح، أن القرار سيكون له إثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الأموال والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات للاستفادة منها في مشاريع التنمية، ويساهم في وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة.

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