بعد اختفائها عشرات السنين.. العثور على «سمكة الشبح الشفافة» (صورة)

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لم يظهر منذ عام 1984 “سمك السلور” النادر باسم “الشبح”؛ نظراً لعدم وجود عينين لها وتميزها بالجلد الشفاف الذي يُظهِر عظامها، واختلاف تكوينها عن الأسماك المعروفة في العالم.

جاء هذا بعد رحلة بحث بدأت منذ عام 2006 من جانب علماء الأحياء في أمريكا للبحث عن السمكة التي تعيش في المياه العذبة في أمريكا الشمالية، والتي تم التقاط صور نادرة لها، بحسب ما نشر حساب موقع “KSAT 12‏” الأمريكي على “تويتر”.

وتتميز هذه السمكة بأن مثانة السباحة بها متضائلة ولها جمجمة غضروفية (على عكس الجمجمة العظمية لدى أقرب أقاربها)، ويبلغ طول السمكة 13 سنتيمتراً، وتعيش في الآبار الارتوازية في ولاية تكساس.