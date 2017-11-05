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إذا لم يعجبك.. كيف تسترد أموال التطبيقات المدفوعة بـ«جوجل بلاي»؟

إذا لم يعجبك.. كيف تسترد أموال التطبيقات المدفوعة بـ«جوجل بلاي»؟
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تواصل – فريق التحرير:

“جوجل بلاي” هو بمثابة معرض أو سوق يحوي كافة البرمجيات الخاصة بأنظمة الأندرويد، ويحتوي على المقاطع الصوتية والمرئية، والكتب الإلكترونيّة، والتطبيقات المجانية والمدفوعة.

ولدى الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، فإن متجر “جوجل بلاي” يقتصر على تثبيت التطبيقات عند الحاجة لها، دون النظر إلى المزايا الأخرى التي يوفرها المتجر.

إليك 7 حيل ونصائح قد لا تعرفها عن متجر “جوجل بلاي”:

1- استرداد الأموال: في حال قمت بتثبيت لعبة أو تطبيق مدفوع من متجر جوجل بلاي ولم تحصل على ما تريد، فيمكنك أن تطلب استرداد أموالك عبر متجر جوجل بلاي.

ويشترط ألا يمر 48 ساعة على عملية التثبيت، وفي بعض الحالات الاستثنائية ترد جوجل الأموال التي دفعتها بعد مرور هذه المدة، وللقيام بذلك يُمكنك الذهاب إلى الإعدادات ثم اضغط على الحساب، بعدها اختر سجل الطلبات.

ستلاحظ ظهور قائمة بالتطبيقات والألعاب المدفوعة، أسفلها خيار “رد الأموال” انقر عليه وسيتم تقديم طلب الاسترداد.

2- استعادة تطبيق: من السهل جداً استعادة تطبيق تم إلغاء تثبيته من هاتفك عبر متجر جوجل بلاي، فكل ما عليم فعله هو تشغيل المتجر ثم الانتقال إلى زر القائمة أعلى يمين الشاشة ثم انقر على “التطبيقات والألعاب الخاصة بي” ثم اختر المكتبة.

ستظهر لك قائمة بكافة التطبيقات التي قمت بتثبيتها مسبقاً على هاتفك، ولاستعادتها انقر على زر تثبيت بجانب التطبيق الذي ترغب باستعادته.

3- منع الأطفال من المشتريات: لن يتردد الأطفال في إجراء مشتريات من داخل الألعاب التي يفضلونها للحصول على بعض العناصر التي تساعدهم على التقدم في اللعبة.

لكن يُمكنك منع طفلك من إجراء المشتريات من خلال إضافة رمز PIN على المتجر، وذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على “التحكم الأبوي” وتفعيل خيار “أدوات الرقابة الأبوية” بعدها ستتم مطالبتك بإدخال رمز PIN.

4- منع التحديث التلقائي: يُمكنك منع كافة التطبيقات المثبتة على هاتفك من التحديث التلقائي، عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على تحديث التطبيقات تلقائياً، ومن الخيارات الظاهرة أمامك اختر عدم تحديث التطبيقات تلقائياً.

5- إنشاء قائمة المفضلة: لإنشاء قائمة بالألعاب والتطبيقات المفضلة لك لتثبيتها في وقت لاحق، فاذهب إلى صفحة التطبيق الرئيسية وانقر على علامة التفضيل الظاهرة يسار اسم التطبيق.

وللوصول إلى كافة التطبيقات المضافة إلى المفضلة، اضغط على ثم زر القائمة أعلى يمين الشاشة ثم اختر قائمة المفضلات.

6- منع التطبيقات من إنشاء رمز على الشاشة الرئيسية: عند تثبيت تطبيق جديد من متجر جوجل بلاي يتم إضافة أيقونة إلى الشاشة الرئيسية تلقائياً، ويُمكنك منع هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم إزالة التحديد عن خيار “إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية”.

7- منع تطبيق معين من التحديث التلقائي: أما لمنع تطبيق معين فقط من التحديث التلقائي، فاذهب إلى صفحة التطبيق على متجر غوغل بلاي، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة بجوار أيقونة البحث، بعدها قم بإزالة التحديد عن “التحديث التلقائي”.

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