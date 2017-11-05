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بالفيديو.. طائرة تُحلِّق دون وقود

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تواصل- سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي جي تي إن” الصينية، قيام أحد الطيارين بقيادة طائرة من الجيل الجديد للطائرات الكهربائية في الصين.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الطائرة صُممت وطورت بشكل مستقل من قبل جامعة “شينيانج” للطيران والفضاء، مضيفة أن الطاقة الكهربائية التي تستخدمها الطائرة في الطيران، تمنحها القدرة الأقوى على الطيران من بين هذا النوع من الطائرات.

وذكرت أن تلك الطائرة تستخدم 6 بطاريات ليثيوم تُشحَن بالكهرباء، وبإمكانها البقاء في الهواء لمدة ساعتين وتطير بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة كحد أقصى.

ولفتت إلى أن تلك الطائرة مزودة بمظلة مرتبطة بها والتي بإمكان الطائرة استخدمها في عملية الهبوط.

 

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