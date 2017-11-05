العمل: نخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص بحلول 2020

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

مصادر: فتح ملف «سيول جدة».. مئات المتهمين إلى «العدالة»

مصادر: فتح ملف «سيول جدة».. مئات المتهمين إلى «العدالة»

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

«التحالف» يكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

«التحالف» يكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

العمل: نخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص بحلول 2020

العمل: نخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص بحلول 2020
0

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص، بحلول عام 2020، وذلك في إطار هدفها لتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

ووفقا للتقرير السنوي للوزارة  فإن هناك توجها لدى الوزارة بتمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج المجتمعي، وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الأشد حاجة للسكن، وبين التقرير استهداف الوزارة نسبة 33% من إجمالي المستفيدين بحلول عام 2020، منوها بأن النسبة الفعلية الحالية للذين ليس لديهم سكن تصل إلى 40% .

كما أشار  التقرير وفقا لـ “المدينة” إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة المرتبط بذات التحدي (تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج المجتعمي)، يتجه لتقليص الاعتماد على الرعاية الإيوائية للمستفيدين، إلى الرعاية اللا إيوائية، وذلك بنسبة 35% بحلول عام 2020، مقارنة بما هي عليه حاليًا وهي 5% فقط.

من جهة أخرى تنتظر الوزارة إقرار نظام العقوبات البديلة، الذي لا يزال قيد الدراسة في هيئة الخبراء، حيث سيسهم في خفض نسبة حالات عودة الجانحين إلى دور الأحداث، وتقليص أعداد النزلاء في تلك الدور، التي تعاني من كثرة نزلائها في بعض المناطق.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

برنامج ضخم لتوطين المهن بالمناطق

برنامج ضخم لتوطين المهن بالمناطق

«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم

«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم

الصحة تتعاقد مع شركة لإدارة «الإحالة الطبية» إلكترونيا

الصحة تتعاقد مع شركة لإدارة «الإحالة الطبية» إلكترونيا

العمل توقع مذكرة تعاون مع تكامل لتوفير حاضنات لرعاية أطفال العاملات

العمل توقع مذكرة تعاون مع تكامل لتوفير حاضنات لرعاية أطفال العاملات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>