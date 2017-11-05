القائم بأعمال سفارة المملكة بأستراليا يكرم 100 مبتعث ومبتعثة بـ«برزبن» (صور)

تواصل – واس

نظَّم نادي الطلبة السعوديين في مدينة “برزبن” عاصمة إقليم كوينزلاند الأسترالية، حفلاً بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية كوينزلاند للعام 2017، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة بأستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي.

وأقيم الحفل بمركز المعارض بمدينة “برزبن” بحضور الخريجين الذي بلغ عددهم نحو 100 مبتعث ومبتعثة من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية والأكاديمية في ولاية كوينزلاند.

وخلال الحفل قائم القائم بالأعمال والملحق الثقافي السعودي، بتسليم دروع التخرج للخريجين والخريجات، والدروع التقديرية للجنة المنظمة والمتطوعين والهيئات الداعمة لإقامة الحفل.