ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

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قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي: إن دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قطاع الساحل، وأثناء قيامها بواجبها الميداني، تمكّنت من القبض على سيارة من نوع هايلوكس، داخلها مواطنون بحوزتهم جالون سعة 18 لتراً من مادة العرق المسكر وقارورة من نفس المادة.

وأضاف “السلمي”، أنه تم القبض على سيارة من هايلوكس فيها شخصان دون هوية، وبعد تفتيشهم عُثر معهم على قارورة من مادة العرق المسكر، وقد تم تسليمهم لمخفر شرطة حلي، كما تم أيضاً القبض على سيارة من نوع هونداي فيها شخصان، وبعد تفتيشها عُثر داخلها على قارورتين من مادة العرق المسكر وتم تسليمهم لشرطة القنفذة.