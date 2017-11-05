«حطحوط»: الملايين تُنفَق شهرياً لتشويه صورة المملكة

تواصل – الرياض:

وجَّه الكاتب محمد حطحوط رسالةً للجهات الحكومية المختصة بأمن الدولة، أكد فيها أن أن هناك الملايين تُنفَق شهرياً في التسويق لتشويه صورة المملكة، في كل منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل “حطحوط”: أين دورنا في المدافعة؟، وقال: “هذه عملية تحتاج مختصين في التسويق جنبا إلى جنب مع مختصين في الأمن والحروب الالكترونية.”

ووجّه رسالة ثانية، قال إنها الأكثر خطورة، إلى كل شاب وشابة يقرأ هذه الأحرف: “لا تصدق كل ما تسمع في وسائل التواصل ضد وطنك.. حتى لو كان المتحدث يتكلم بلغة عامية وفي خلفية الحساب رمز وطني. هناك جهات ودول يغيظها اسم (السعودية). وعيك هو درع الوطن الأول”.

وقال الكاتب محمد حطحوط في مقاله بـ”مكة”: بلا شك.. هناك الملايين التي تنفق شهرياً في التسويق لتشويه صورة المملكة من خلال وسائل التواصل، وباتت الحاجة ضرورية لمختصين في التسويق بجانب مختصين في الأمن والحروب الالكترونية، وعلينا دور في المدافعة.. ووعينا هو درع الوطن الأول.