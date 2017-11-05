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جهات حكومية تتفق على توظيف خريجي «الانتساب» بالتخصصات الصحية

جهات حكومية تتفق على توظيف خريجي «الانتساب» بالتخصصات الصحية
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تواصل – متابعات:

اتفقت 3 جهات حكومية؛ على الاستفادة من أصحاب المؤهلات الجامعية الحاصلين عليها بطريقة «الانتساب» مثل (الإدارة الصحية، علم النفس، علم الاجتماع، وغيرها) في التعيين على الوظائف الحكومية أو تحسين الوضع.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد توصلت كل من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى إمكانية الاستفادة من أصحاب المؤهلات السابقة في التعيين على الوظائف الحكومية أو تحسين الوضع.

ومن المقرر أن تكون أولوية هذه التخصصات، ثانية في الترشيح بعد المنتظمين، شريطة حصولهم على المؤهل المناسب، وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل، ساريتين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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