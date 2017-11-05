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نجاة مدير أمن عدن من تفجير موكبه.. ووفاة 5 جنود يمنيين

نجاة مدير أمن عدن من تفجير موكبه.. ووفاة 5 جنود يمنيين
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تواصل- وكالات:

ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن 5 جنود يمنيين قُتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف إدارة البحث الجنائي في عدن جنوب البلاد.

وأضافت المصادر، أن مقر البحث الجنائي الواقع في خور مكسر وسط عدن، تعرَّض لهجوم مسلح عقب التفجير الانتحاري، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأشارت إلى أن السيارة المفخخة انفجرت في مقدمة موكب مدير أمن عدن، العميد شلال علي شائع، أثناء دخوله مبنى إدارة البحث الجنائي، مضيفة أن العميد نجا من الهجوم.

وتمركز مسلحون، عقب الانفجار، فوق أسطح بنايات تقع في محيط إدارة البحث الجنائي. وذكرت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرةً قرب المقر الأمني، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات إلى الموقع.

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