لماذا لا نموت «اختناقًا» أثناء النوم؟

تواصل – وكالات:

وجد علماء أمريكان في دراسة جديدة أن السبب الفعلي وراء استيقاظنا عند الشعور بالاختناق يعود لمجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ تمنع الاختناق أثناء النوم، بسبب تحكمها (الخلايا العصبية) في مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، وأن انقطاع التنفس أثناء النوم لا يؤدي إلى الموت، وذلك عند انخفاض مستوى الأكسجين في الجسم يستيقظون ويبدأون في التنفس للحصول على الكمية الكافية من الأكسجين.

ووفقاً للعلماء، فإن هذه الحالة (الاستيقاظ ليلاً) يمكن أن تتكرر مئات المرات في الليلة الواحدة، ولكن لا يتذكر المريض ذلك في الصباح. حيث قرر علماء الأحياء من جامعة هارفارد معرفة ما يجعل هؤلاء الأشخاص يستيقظون ليلاً.

وأظهرت التجارب أن تنشيط وتثبيط هذه الخلايا العصبية عبر محفز خارجي يؤدي إلى الاستيقاظ من النوم بغض النظر عن مستوى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويأمل العلماء أن المزيد من الدراسات حول هذه الخلايا العصبية التي اكتشفوها، سوف يساعد على تطوير عقاقير ستساعد الأشخاص الذين يعانون من أشكال مختلفة من اضطرابات الجهاز التنفسي وبالأخص انقطاع التنفس أثناء النوم.