«ترامب»: نريد مساعدة الرئيس الروسي في ملف كوريا الشمالية

تواصل- الرياض:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، من اليابان: “لا ينبغي لأيّ دكتاتور أن يُقلل من شأن الولايات المتحدة”، في إشارة ضمنية منه إلى زعيم كوريا الشمالية.

ووصل ترمب (الأحد) إلى اليابان، المحطة الأولى من جولة له في آسيا يطغى عليها التهديد النووي الكوري الشمالي، معلناً أنّه من المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته.

وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان”، “أعتقد أنه من المتوقع أن ألتقي بوتين، نعم”، مضيفاً “نريد المساعدة من بوتين في ملف كوريا الشمالية”.