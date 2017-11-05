تغريم 62 منشأة صناعية مخالفة للبيئة بمنطقة مكة

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حرر فريق التفتيش البيئي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، 62 مخالفة بيئية على منشآت مخالفة للأنظمة.

وقال وليد الحجيلي، مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، إن فريق التفتيش قام بتكثيف الجولات التفتيشية بالمنطقة على المنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية حيث بلغ عدد المنشآت التي شملت الجولات التفتيشية لفرق التفتيش البيئي خلال العشرة الأيام الأولى من شهر صفر 102 منشأة صناعية.

كما يباشر المختصين البيئيين بمنطقة مكة المكرمة الإشراف على إزالة تلوث بيئي ناتج عن تسرب مواد بترولية من أحد محطات البنزين والإشراف على إعادة تأهيل الموقع بعد إزالة المواد البترولية من قبل إحدى الشركات المؤهلة من الهيئة.