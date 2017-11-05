«الشريم»: محاربة الفساد أهمُّ درجةٍ في سُلَّم الإصلاح المالي والإداري

تواصل – الرياض:

أكد الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن محاربة الفساد أهمُّ درجةٍ في سُلَّم الإصلاح المالي والإداري، وأضاف: “فمتى تسلَّلَ المكلَّفُ بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ رَدعُهُ بقوَّةِ السلطان”.

جاء ذلك في تغريده للشيخ الشريم على حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: محاربة الفساد أهمُّ درجةٍ في سُلَّم الإصلاح المالي والإداري، فمتى تسلَّلَ المكلَّفُ بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ رَدعُهُ بقوَّةِ السلطان.

تغريدة الشيخ الشريم أعادها 13 ألف مغرد من المتابعين لحساب الشريم، وفضّلها 5000، وعلَّق عليها 300. وقال خالد الجلعود‏: “فعلاً محاربة الفساد أهم درجة في سلم الاصلاح المالي والاداري، الله يجزاك خير وينفع بعلمك”.