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«حرس الحدود» يضبط 20 مهربًا و608 كيلو حشيش بالمناطق الجنوبية

«حرس الحدود» يضبط 20 مهربًا و608 كيلو حشيش بالمناطق الجنوبية
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبيه (جازان ونجران وعسير)، خلال الفترة من ١ / ٢ / ١٤٣٩هـ إلى ١٥/ ٢/ ١٤٣٩هـ، من إحباط تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إنه تم رصد عدة محاولات تسلل لحدود المملكة الجنوبية من أشخاص بغرض تهريب المواد المخدرة؛ ما أسفر عن القبض على ١٠ أشخاص من الجنسية الأثيوبية و١٠ أشخاص من الجنسية اليمنية.

وبيّن المتحدث الرسمي، “أنّ مجموع ما قبض بحوزتهم بلغ ٦٠٨،٨ كليو جرام من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

 

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