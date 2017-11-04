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الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية
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تواصل – د ب أ:

ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن استقالته السبت، تخوفاً من اغتياله، أن “الحريري لن يعود إلى وطنه لبنان لأسباب أمنية”.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته: “الوضع الأمني هو أحد الأسباب الرئيسية لابتعاد رئيس الوزراء عن لبنان حالياً”.

وأضاف المصدر، أن الحريري سيقوم الآن بجولة فى عدد من الدول ليبحث معها الموقف في لبنان.

كان الحريري (47 عاماً) أعلن السبت، من العاصمة السعودية الرياض وبصورة مفاجئة استقالته من منصبه، قائلاً إنه يخشى أن يكون ضحية لهجوم يستهدفه.

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