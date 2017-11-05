تطبيق ذكي يتيح ترتيب أثاث المنزل افتراضيا قبل الشراء

تواصل – وكالات:

أدخلت شركة أمازون ميزة الواقع المعزز على تطبيقها، ما يسمح للمستخدمين بترتيب عناصر مختلفة في منازلهم “افتراضيا” قبل شرائها.

ويمكن للعملاء اختيار الآلاف من العناصر باستخدام ميزة “AR View”، مثل مقتنيات ديكور المنزل والإلكترونيات والمنتجات المكتبية، بالإضافة إلى الألعاب.

وتتيح الميزة إمكانية نقل وتدوير الأشياء في عرض مباشر على الكاميرا، وذلك من أجل رؤية ما سيكون عليه شكل المكان المستهدف مع إضافة العنصر الجديد.

ولتفعيل هذه الميزة، يجب على المستخدمين فتح تطبيق أمازون على الهاتف الذكي، والنقر على رمز الكاميرا في شريط البحث، ومن ثم اختيار AR View وتحديد المنتج. وتتوفر هذه الميزة على أجهزة آيفون 6S، ونظام التشغيل IOS 11.

الجدير بالذكر، أن شركة إيكيا أطلقت ميزة مشابهة في شهر سبتمبر، باستخدام Apple’s ARKit.