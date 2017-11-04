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توقعات بشهب وكرات نارية في سماء الدمام الليلة

توقعات بشهب وكرات نارية في سماء الدمام الليلة
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تواصل – الدمام:

يُتوقع الليلة أن تُرصد في سماء الدمام بعض الشهب البراقة التي تعـرف بتسمية (الكرات النارية)، التي تحدث نتيجة لضرب جزيئات بحجم الحصى أو حجارة صغيرة تقريبا الغلاف الجوي للأرض في بعض الأحيان، وذلك خلال تساقط شهب الثور (الثوريات) دون وجود خطورة؛ نظرا لأنها تحترق في الغلاف الجوي للأرض، وتشاهد في المملكة والمنطقة العربية.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إنّ رصد هذه الشهب مرجح بدءاً من ساعات فجر الأحد 5 نوفمبر الجاري، وتستمر إلى الجمعة المقبل، فيما لا تكون عملية الرصد مثالية في موسم ذروتها لهذا العام، لأنّ القمر يكون في مرحلة البدر ويؤثر في عملية الرصد، باستثناء الشهب الأكثر لمعاناً، حسب “اليوم”.

وسيكون أفضل وقت للمتابعة في منتصف الليل من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن، وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي، الذي يمثل نقطة انطلاق الشهب أمام مجموعة نجم الثور.

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