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ولي عهد أبو ظبي يستنكر «باليستي الرياض»: أمن المملكة من أمن الإمارات

ولي عهد أبو ظبي يستنكر «باليستي الرياض»: أمن المملكة من أمن الإمارات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية في العسر واليسر، وذلك تعليقا على حادثة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على المملكة، أسقطته الدفاعات الجوية السعودية فوق سماء شمال الرياض.

ونقلت قناة “الإخبارية”، عبر “تويتر” عن “بن زايد” قوله إن الاعتداء الحوثي يثبت صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة، وحزم خادم الحرمين الشريفين كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل”.

وأضاف: “نقف بكل قوة وحسم مع المملكة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها”.

واعتبر “بن زايد” أن  أمن المملكة جزء لايتجزأ من أمن الإمارات، قائلا: “يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة”.

 

 

 

 

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