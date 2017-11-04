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ديوان المظالم: قرارات «سلمان».. حزم ملكي للتصدي للفساد

ديوان المظالم: قرارات «سلمان».. حزم ملكي للتصدي للفساد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد ديوان المظالم أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، رسالة واضحة وعبارةٌ حازمة، للوصول إلى تطبيق معايير النزاهة بعدالة تامة.

وقال الديوان، عبر حسابه بموقع “تويتر”، تعليقا على القرارات: “حزمٌ ملكي ، وعزمٌ قيادي ، للتصدي للفساد بجميع أشكاله ، حمايةً للوطن والمواطن”.

وأضاف: “اللجنة العليا لمكافحة الفساد.. استمرارٌ للحزم، ودعمٌ للتنمية ، وحمايةٌ للوطن”، وتابع: “خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. منهجية قويمة في محاربة الفساد ، وكسر جناحيه بقوة العدالة”.

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