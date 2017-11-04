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«نيويورك تايمز»: بورصات العالم تتنافس على طرح «أرامكو» السعودية

«نيويورك تايمز»: بورصات العالم تتنافس على طرح «أرامكو» السعودية
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تواصل- سامر محمد:

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تنافس أسواق الأسهم حول العالم لنيل فرصة إدراج الطرح الأولي لأرامكو العملاقة المملوكة للحكومة السعودية لديها.

وأشارت إلى أن بورصة نيويورك حظيت أمس السبت بدعم شخصية عامة غير عادية وهو الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي حث في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، السعودية على طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن، معتبرا أن هذا الأمر مهم للولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن سياسيين آخرين حول العالم عبروا أيضا عن رغبتهم في قيام “أرامكو” بإدراج أسمهما في بورصات دولهم ومن بينهم رئيسة وزراء بريطانيا “تريزا ماي” ورئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”، لكنهم فعلوا ذلك بشكل غير معلن، لكن “ترامب” كعادته استخدم “تويتر”، للتعبير عن رغبته في طرح أسهم أرامكو بالولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن “أرامكو” التي سيكون الطرح الأولي لأسهما هو أكبر طرح أولي في العالم على الإطلاق، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، ومازالت تدرس في أي بورصة عالمية ستدرج أسهمها، وسط منافسة قوية بين بورصتي نيويورك ولندن بشكل خاص.

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