رواد «تويتر» عن قرارات خادم الحرمين: ليلة تاريخية للقضاء على الفاسدين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

ترشيحاتنا

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

«التحالف» تكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

«التحالف» تكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

أوامر ملكية: لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وإعفاء لوزيريْ «الحرس» و«الاقتصاد»

أوامر ملكية: لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وإعفاء لوزيريْ «الحرس» و«الاقتصاد»

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

رواد «تويتر» عن قرارات خادم الحرمين: ليلة تاريخية للقضاء على الفاسدين

رواد «تويتر» عن قرارات خادم الحرمين: ليلة تاريخية للقضاء على الفاسدين
0

تواصل – فريق التحرير

تبارى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تأييد قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الأخيرة بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد.

وعبر وسم #الملك_يحارب_الفساد اعتبر مغردون أن خادم الحرمين أرسل رسالة واضحة مفادها “حان وقت تنظيف البيت من الداخل”، وأن مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً أمير أو وزير.. “، بدأت تتجسد بأوضح صورها.

واعتبر آخرين أن المملكة تعيش ليلة تاريخية، بالتوازي مع اشتداد حملة الأعداء عليها، والذين أطلقوا صاروخا باليستيا على الرياض، تصدى له صقور الدفاع الجوي ببراعة، مؤكدين أنهم سيبقون متيقظين لأية محاولة لتعكير أمن واستقرار البلاد، وجاءت قرارات الملك بالتنظيف لتضيف بعدا أعمق للمواجهة مع عدو داخلي شديد الخطورة، وهو الفساد.

وقال حساب “يوسف القفاري”: “دقت ساعة الصفر يا من كنتم تنهشون ثروة الوطن والمواطنين بلاوازع ولارادع عهد الحزم والعزم مختلف تماماً ولن ينجوا منه فاسد”.

أما “مشعل بن عون”، فنشر أبيات شعرية عبر فيها عن فرحه بقرارات الملك، حفظه الله، قائلا: “حازم لجل شعبي وداري وديني وانا كلامي يثبتنّه فعولي انا لو تخالف يساري يميني قصّيتها ولا التفت في عذولي”.

واعتبر حساب “مزمل ازادي” أن المملكة تعيش اليوم انتفاضة على لصوص المال العام، قائلا: “وطني يقبض على الفساد في ليلة تستحق الخلود في ذاكرتنا طويلاً”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

«الغذاء والدواء»: 5 مُركبات سامّة وجدناها بخلطات أعشاب علاجية

«الغذاء والدواء»: 5 مُركبات سامّة وجدناها بخلطات أعشاب علاجية

«تويتر» تكشف المسؤول عن تعطيل حساب «ترامب» على موقعها

«تويتر» تكشف المسؤول عن تعطيل حساب «ترامب» على موقعها

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>