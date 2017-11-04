رواد «تويتر» عن قرارات خادم الحرمين: ليلة تاريخية للقضاء على الفاسدين

تواصل – فريق التحرير

تبارى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تأييد قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الأخيرة بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد.

وعبر وسم #الملك_يحارب_الفساد اعتبر مغردون أن خادم الحرمين أرسل رسالة واضحة مفادها “حان وقت تنظيف البيت من الداخل”، وأن مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً أمير أو وزير.. “، بدأت تتجسد بأوضح صورها.

واعتبر آخرين أن المملكة تعيش ليلة تاريخية، بالتوازي مع اشتداد حملة الأعداء عليها، والذين أطلقوا صاروخا باليستيا على الرياض، تصدى له صقور الدفاع الجوي ببراعة، مؤكدين أنهم سيبقون متيقظين لأية محاولة لتعكير أمن واستقرار البلاد، وجاءت قرارات الملك بالتنظيف لتضيف بعدا أعمق للمواجهة مع عدو داخلي شديد الخطورة، وهو الفساد.

وقال حساب “يوسف القفاري”: “دقت ساعة الصفر يا من كنتم تنهشون ثروة الوطن والمواطنين بلاوازع ولارادع عهد الحزم والعزم مختلف تماماً ولن ينجوا منه فاسد”.

أما “مشعل بن عون”، فنشر أبيات شعرية عبر فيها عن فرحه بقرارات الملك، حفظه الله، قائلا: “حازم لجل شعبي وداري وديني وانا كلامي يثبتنّه فعولي انا لو تخالف يساري يميني قصّيتها ولا التفت في عذولي”.

واعتبر حساب “مزمل ازادي” أن المملكة تعيش اليوم انتفاضة على لصوص المال العام، قائلا: “وطني يقبض على الفساد في ليلة تستحق الخلود في ذاكرتنا طويلاً”.