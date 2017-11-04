بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

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كشفت مصادر، منذ قليل، أنه تم إيقاف بعضًا من الشخصيات الكبرى و المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مالي .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قد أصدر، منذ قليل، أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.