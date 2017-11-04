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بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، منذ قليل، أنه تم إيقاف بعضًا من الشخصيات الكبرى و المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مالي .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قد أصدر، منذ قليل، أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

واشتملت الأوامر المكلية أيضا، استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
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التعليقات (٤)اضف تعليق

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    زائ عقبال المسوءولين عن صندوق الموارد

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