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بالفيديو.. لص يسرق سيارة إسعاف بداخلها مريض ومسعفون

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تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة في مدينة دايتون الأمريكية القبض على لص قام بسرقة سيارة إسعاف بداخلها مريض ومجموعة من المسعفين، وأخذها بجولة في أرجاء المدينة.

وكان المسعفون قد تلقوا طلب استغاثة من مريض في ضاحية سالم، يوم 20 أكتوبر الماضي، وبينما كان المسعفون يضعون المريض في سيارة الإسعاف، كانت المفاتيح لا تزال في سيارة الإسعاف وهي بوضعية التشغيل، قبل أن يقفز جيفري براون (44 عاماً) خلف مقود السائق، وينطلق بالسيارة.

وما هي إلا لحظات، حتى انطلقت العديد من سيارات الشرطة، لمطاردة اللص، قبل أن ينتهي به الحال في الكتلة 200 من شارع ويست ريفر فيو، وعند توقف سيارة الإسعاف، أحاط العديد من ضباط الشرطة بالسيارة، وتم اعتقال براون ووضع الأصفاد في يديه، بحسب موقع أي بي سي واشنطن.

ويقبع براون الآن في سجن مقاطعة مونتغمري، بعد توجيه العديد من الاتهامات ضده، بما في ذلك السرقة والاختطاف، وعدم الامتثال لتعليمات الشرطة، بانتظار الخضوع للمحاكمة في وقت لاحق.

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