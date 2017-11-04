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4 نصائح مهمة قبل تثبيت الإضافات بـ«جوجل كروم».. تعرَّف عليها

4 نصائح مهمة قبل تثبيت الإضافات بـ«جوجل كروم».. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

يحتاج ملايين المستخدمين لمتصفح “جوجل كروم” إلى تثبت العديد من الإضافات بشكلٍ دوري، وذلك للقيام بمهام تتوافق مع أعمالهم وتساعدهم الإضافات فيها.

وظهرت بعض الشكوك حول الأذونات التي تطلبها بعض الإضافات عند التثبيت، خصوصاً بعد ورود تقارير عن استغلال مطوري بعض الإضافات لأجهزة المستخدمين في مجال تعدين العملات الرقمية.

لذا إليك 4 نصائح أمنية لتجنب المشاكل الناجمة عن إضافات جوجل كروم:

1- طالع آراء المستخدمين: قبل تثبيت الإضافة، حاول أن تخصص عدة دقائق من وقتك لقراءة آراء المستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإضافة من قبلك، فبهذه الطريقة ستكون على بيّنة من المشاكل التي قد تسببها الإضافة دون الحاجة لتثبيتها، خصوصاً فيما يتعلق بالناحية الأمنية أو استغلالها لمعالج الحاسب.

2- الحذر: عند تثبيت إضافة على متصفح غوغل كروم، تأكد من قراءة الأذونات التي تطلبها، في حال رأيت أن الإضافة تطلب أذونات لا علاقة لها بالغرض المقصود، فمن الأفضل عدم تثبيتها، الأمر في النهاية يعتمد على حسك السليم ورؤيتك للأمر وما إذا كان يستحق المخاطرة أم لا.

3- التزم بسوق كروم الإلكتروني: على الرغم من أن الاعتماد على سوق كروم الإلكتروني في تثبيت الإضافات لا يساعد وحده في تخطي المشاكل الأمنية، إلا أنه سيجنّبك الكثير من المخاطر الناجمة عن تثبيت إضافات من خارج السوق تتضمن برمجيات خبيثة.

4- اعتمد على مصادر موثوقة: من المهم جداً قبل تثبيت الإضافات التحقق من أنها مطورة من جهات موثوقة أو تم التحقق منها، فالكثير من الإضافات على كروم تكون تابعة لمواقع معروفة أو تكون مجرد امتداد على المتصفح لتطبيق معين على الهواتف الذكية.

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