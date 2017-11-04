قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

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استمرت المليشيات الحوثية في فشلها باستهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية؛ إذ أُسقط أحدها قبل قليل شمال شرق الرياض ، بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي له .

وذكرت قناة الإخبارية عدم وقوع أي أضرار أو خسائر مادية، كما أن حركة الملاحة مستمرة في مطار الملك خالد الدولي.