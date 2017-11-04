قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

تواصل – فريق التحرير:
استمرت المليشيات الحوثية في فشلها باستهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية؛ إذ أُسقط أحدها قبل قليل شمال شرق الرياض ، بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي له .
وذكرت قناة الإخبارية عدم وقوع أي أضرار أو خسائر مادية، كما أن حركة الملاحة مستمرة في مطار الملك خالد الدولي.
التعليق
الحمدالله
ح
اللهم احفظ بلادنا من كل شر. وياليت يسفرون جميع اليمنين لتحرير بلادهم بدل من جلوسهم عندنا يفسدون شعب حقود الله يرحم الملك فهد ويحفظ الملك سلمان ويتخذ فيهم قرار حازم
الله يحمي ارض الحرمين من المرتزقة واتباع ايران
الله يحفظنا
ويرد عنا الشر ..ويرد عنا أسباب الشر والخوف