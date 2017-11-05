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طريقة منتشرة في إصلاح ثقوب إطار السيارة.. خطرها داهِم

طريقة منتشرة في إصلاح ثقوب إطار السيارة.. خطرها داهِم
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت إحدى الشركات العالمية الشهيرة في مجال تصنيع إطارات السيارات، تحذيراً من استخدام “الخابور” لسد الثقوب التي تلحق بالإطارات، مؤكدة أن خطرها داهِم على حياة ركاب السيارة.

وقالت شركة (بيريللي الإيطالية)، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: إن “لحام الخابور يضر هيكل الإطار بشكل بالغ ويؤدي إلى تلفه ويزيد من احتمالية انفجاره في أي لحظة”.

وأضافت: أن “لحام الخابور” يستخدم في أضيق الحدود كالأماكن التي تفتقر لمراكز متخصصة في لحام الإطارات، ويكون اللحام وقتي ولا يجب الاعتماد عليه بشكل أساسي.

يذكر أن عشرات الآلاف من حوادث الطرق على مستوى العالم، سببها الرئيسي انفجار أحد إطارات السيارة أثناء القيادة؛ ما يؤدي إلى خلل باتزان السيارة وانحرافها عن المسار أو انقلابها.

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بورصة تواصل

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