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«العمل»: عقوبات المنشآت غير الملتزمة بتصحيح النشاط تبدأ الاثنين

«العمل»: عقوبات المنشآت غير الملتزمة بتصحيح النشاط تبدأ الاثنين
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تواصل – فريق التحرير:

لم يتبق سوى ساعات قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها وزارة العمل للمنشآت لتصحيح أوضاعها، حيث يبدأ من بعد غد الاثنين 6 نوفمبر، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزم منها بتصحيح نشاطها إلكترونيا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” التواصل الاجتماعي تويتر: “غدًا تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت التي تزاول نشاطًا يختلف عن نشاطها الفعلي”.

وأشارت الوزارة إلى أن قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة بغرض الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة، يترتب عليه فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال، كما سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عند قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل وتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو التأشيرات، كما سيتم وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها.

 
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