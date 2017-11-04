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كلية الهندسة بجامعة طيبة تُشرف على تحسين الصوت بالمسجد النبوي

كلية الهندسة بجامعة طيبة تُشرف على تحسين الصوت بالمسجد النبوي
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تواصل – الرياض

كشف عميد كلية الهندسة بجامعة طيبة الدكتور وسيم أورفلي، عن أن الكلية قامت بتنفيذ مشروع لتطوير أداء النظام الصوتي ببعض أجزاء المسجد النبوي.

وأوضح أنّ الكلية تقوم باستخدام تقنية “النانو” في المسجد النبوي، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أنّ الكلية تمتلك المعامل والتقنية اللازمة لتشغيل هذا النظام، بالإضافة إلى معمل للصوتيات مجهز بأحداث التقنية الصوتية، خاصة تقنية “النانو”.

وأكد أنّ تقنية النانو تهدف إلى تغيير الخواص الذرية للمواد، بهدف ترتيبها وإعادة تشكليها وإضافة مواد جديدة، وحساسات إلكتروميكانيكية دقيقة جدًا لجعلها تتفاعل مع الصوت والضوء والحرارة والرطوبة الساقطة عليها، وإرسال إشارات معلوماتية للمتحكم في الأنظمة المختلفة في المسجد النبوي، بهدف توسيع دائرة التحكم في هذه الأنظمة وإضافة مميزات جديدة لها.

وأشار إلى أنّ كلية الهندسة تتعاون مع عدد من الجهات خارج الجامعة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والأجهزة ومعامل التشغيل والصيانة.

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