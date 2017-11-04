صحيفة: شاب سعودي يُلقي بنفسه من شرفة مسكنه بمصر

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لم يجد شاب سعودي يعيش في مصر وسيلةً للاعتراض على منع أمه وزوجته له من الخروج من المنزل سوى الإلقاء بنفسه من النافذة، ليسقط على الأرض مصاباً بشكل خطير.

هذا ما حدث في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية هناك بلاغاً من مستشفى بلقاس المركزي بوصول شاب يدعى “أحمد.م.س”، يبلغ من العمر 30 عاماً، وبه إصابات خطيرة، وقال ذووه إن إصاباته جاءت بسبب سقوطه من مكان عالٍ.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” أنه وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، تبين أن الشاب يقيم مع زوجته ووالدته، ونشبت بينهم مشادة، حيث رفضا خروجه من الشقة، فألقى بنفسه من الشباك فسقط على الأرض؛ مما تسبب في إصابته.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر طبية أن الشاب تم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة (عاصمة المحافظة) لاستكمال العلاج، مصاباً باشتباه كسر في قاع الجمجمة، وبكدمات بالوجه، وكسر في الذراع الأيسر.