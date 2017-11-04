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بالصور.. ضبط ملابس عليها رسومات مخالفة بعد بلاغ مواطنة

بالصور.. ضبط ملابس عليها رسومات مخالفة بعد بلاغ مواطنة
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تواصل – الرياض

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عن ضبط الوزارة ملابس عليها رسوم مخالفة كانت تباع في أحد أسواق الرياض، مشيراً إلى أنه جارٍ اتباع الإجراءات النظامية معها.

وبيّن الحسين في تغريدة له على تويتر أن الوزارة تفاعلت مع بلاغ مواطنة عن وجود رسوم مخالفة على ملابس تباع في أحد أسواق الرياض، وقامت بضبطها.

وكانت المواطنة قد قامت بالإبلاغ عن ملابس عليها رسوم وعبارات مخالفة تباع في محل ملابس في أحد المجمعات التجارية الكبرى، مُرفِقَة مع بلاغها صوراً لتلك الملابس، وردّ عليها حساب الوزارة بطلب تزويدهم برقم للتواصل معها، لأخذ كافة تفاصيل البلاغ.

وتقدم المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بالشكر للمواطنة مقدمة البلاغ، موضحاً أنه تم ضبط المخالفة، واستدعاء المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية، مرفقا صوراً للملابس المخالفة التي تم ضبطها.

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