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34 مليار ريال.. قيمة استيراد المملكة للسيارات هذا العام

34 مليار ريال.. قيمة استيراد المملكة للسيارات هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى: إن المملكة استوردت 442.846 سيارة، منذ بداية 2017 حتى نهاية أكتوبر المنصرم، بقيمة 34.11 مليار ريال، لافتاً إلى أن عدد السيارات التي منع دخولها بلغ 186سيارة خلال تلك الفترة.

وأضاف العيسى، أن واردات المملكة من السيارات في عام 2016، بلغ عددها 627.285 سيارة بقيمة 49.52 مليار ريال، مشيرا إلى أن عدد السيارات التي تم منع دخولها 84 سيارة خلال ذلك العام، بحسب “الاقتصادية”.

وأرجع المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، منع دخول السيارات إلى مخالفة المواصفات القياسية السعودية التي تطبق على السيارات.

واحتلت السيارات الكورية المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة خلال العام الماضي 2016، حيث سجلت الجمارك دخول 184.286 سيارة جديدة من كوريا الجنوبية، تليها السيارات اليابانية بواقع 140.395 سيارة، ثم التايلندية بنحو 87.395 سيارة، ثم السيارات الأمريكية بنحو 84.717 سيارة، والإندونيسية بنحو 38.089 سيارة، والأسترالية بنحو 36.953 سيارة.

وتأتي السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة بواقع 422 لفرنسا، و215 لهنغاريا، و202 للنمسا، و65 سيارة من فيجي، فيما وصل عدد السيارات الجديدة القادمة من تايوان 36.303 سيارات، والهند 27419 سيارة، ومن الصين الشعبية نحو 17.684 سيارة، و13.453 من كندا، و12.697 سيارة من المكسيك، ومن التشيك 7683، ومن ألمانيا 7272 سيارة، ومن المغرب 5813 سيارة، و3908 سيارات من سلوفاكيا، و3829 سيارة من جنوب إفريقيا، ومن بريطانيا نحو 2531 سيارة، ومن تركيا 2274 سيارة جديدة.

فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل السعوديين بواقع 12081 سيارة، والأمريكية بنحو 11811 سيارة، ثم السيارات اليابانية بنحو 5186 سيارة، والكورية بنحو 1644 سيارة، ثم السيارات الأسترالية بنحو 1621 سيارة، ثم السويد بواقع 1332 سيارة.

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