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مدير جامعة الجوف يفتتح المركز الصحي بالمدينة الجامعية

مدير جامعة الجوف يفتتح المركز الصحي بالمدينة الجامعية
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تواصل – الجوف:

افتتح مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري المركزَ الصحي بالمدينة الجامعية، الذي يقدم خدماته لطلبة الجامعة ومنسوبيها وزوارها من المراجعين وغيرهم.

ويضم المركز عيادات للطب العام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنية، والمسالك البولية، والعيادة النفسية، فضلاً عن الصيدلية وعربة الإسعاف، وتقنية التصوير بالموجات الصوتية.

فيما تعمل العيادات الاستشارية بنظام التناوب، باستشاريين من أساتذة كلية الطب بالجامعة، بالإضافة إلى الطبيب العام والصيدلي.

كما سيتم قريباً توفير كادر التمريض والمعمل والسجلات الطبية، وغيرها من الكوادر المؤهلة واللازمة لتقديم الخدمة.

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